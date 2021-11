Nintendo Wii compie 15 anni: quali erano i giochi di lancio?

Il 19 novembre del 2006 Nintendo Wii ha compiuto 15 anni: la rivoluzionaria console della casa di Kyoto ha puntato fortissimo su un sistema di controllo mai visto prima in ambito videoludico, oltre a concentrare le proprie attenzioni su un pubblico ancora più vasto, composto da famiglie e giocatori casuali oltre ai fan di lunga data.

Il lancio della quinta console casalinga Nintendo in Europa avverrà poco dopo, l'8 dicembre 2006, accompagnato anche da una nutrita schiera di giochi tutti incentrati sui sensori di movimento. Ecco quali furono i giochi disponibili al debutto di Wii nel Vecchio Continente (Italia inclusa):

Call of Duty 3

Cars

Gottlieb Pinball Classics

GT Pro Series

Happy Feet

Madden NFL 07

Monster 4x4 World Circuit

Need for Speed Carbon

Open Season

Rampage Totale Destruction

Rayman Raving Rabbids

Red Steel

Spongebob Squarepants: Creature from the Krusty Krab

Super Fruit Fall

Super Monkey Ball Banana Blitz

Tony Hawk's Downhill Jam

The Legend of Zelda: Twilight Princess

Wii Play

Wii Sports

I piani originali di Nintendo all'epoca prevedevano il debutto della console assieme a Metroid Prime 3 Corruption, che tuttavia venne poi posticipato al 2007 inoltrato. Inoltre, l'allora presidente di Nintendo, Satoru Iwata, espresse il suo desiderio di vedere anche Super Smash Bros. Brawl tra le produzioni di lancio, ma il terzo capitolo della serie non sarebbe arrivato prima della primavera 2008. Restando in tema, ecco quali sono i migliori videogiochi per Nintendo Wii.