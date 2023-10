Nintendo Wii U e 3DS: l'online chiude per sempre ad aprile 2024, che fine fanno i giochi?

Nintendo ha annunciato che l'infrastruttura online per il software di Wii U e 3DS chiuderà all'inizio di aprile 2024, la data precisa verrà comunicata più avanti. Questo vuol dire che il supporto per il multiplayer online, le classifiche e la distribuzione digitale di contenuti e aggiornamenti verrà interrotto definitivamente.

Pokemon Bank continuerà a funzionare anche dopo aprile 2024 ma Nintendo specifica che "ad un certo punto anche il supporto per questa applicazione potrebbe essere interrotto." A marzo 2023, Nintendo ha chiuso l'eShop di Wii U e 3DS, impedendo di acquistare i giochi in catalogo e di pubblicarne di nuovi, interrompendo di fatto il supporto alle due console.

Tutti i giochi acquistati potranno essere utilizzati offline mentre le opzioni online non saranno più accessibili, anche le app StreetPass (3DS) e Mii Plaza (Wi U) diventeranno inutilizzabili. I giocatori potranno in ogni caso continuare a scaricare i software già acquistati con i relativi aggiornamenti già pubblicati.

A poco più di dieci anni dal lancio si chiude la vita di due console Nintendo non troppo fortunate: Wii U non ha mai riscosso il successo sperato vendendo poco più di 10 milioni di pezzi in tutto il mondo mentre Nintendo 3DS ha performato sicuramente meglio con oltre 75 milioni di unità vendute, non riuscendo mai però a raggiungere i numeri generati dalla linea Game Boy e Nintendo DS.