Nintendo Wii U: perché non è stato possibile usare due GamePad? Lo svela Fils-Aime

All'epoca di Wii U, Nintendo aveva inizialmente affermato che sarebbe stato possibile usare due GamePad in contemporanea. Sfortunatamente, l'idea è rimasta incompiuta poiché non l'abbiamo mai vista implementata con nessun tipo di gioco o esperienza proposta dalla casa di Kyoto.

L'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha spiegato il motivo per cui non abbiamo mai visto l'utilizzo di due GamePad. Parlando con MinnMax, ha sottolineato il fatto che Wii U aveva una base installata insufficiente e Nintendo non ha mai trovato il guizzo giusto per realizzare un'esperienza appositamente pensata per il doppio utilizzo dei GamePad.



"La cosa interessante è che con Wii U c'era un piano di sviluppo completo per tutte le interazioni interessanti e tutte le capacità del sistema", ha esordito Fils-Aime. "E quindi, in tal caso, potrebbero più GamePad comunicare con Wii U? La risposta era sì, ma la base installata non è mai diventata abbastanza grande da rendere sensato quel tipo di implementazione. E, soprattutto, l'azienda non ha creato un gioco in cui si avesse bisogno di un altro GamePad per vivere un'esperienza eccezionale. Lo sviluppo non è mai andato avanti e la durata della vita di Wii U è stata così breve che non si è mai avverato.

Ma questo coglie l'essenza di quando si lancia un nuovo sistema; si analizza ciò di cui è capace, ma affinché queste iniziative prendano vita, almeno dal punto di vista di Nintendo, ci deve essere un gioco che guidi tale implementazione e che consenta al giocatore di capire perché avresti bisogno di un secondo GamePad". Vi sarebbe piaciuto provare un'esperienza con cui sfruttare due GamePad di Nintendo Wii U?