Nintendo WorkBoy: storia di una periferica del Game Boy che non ha visto la luce

L'universo dello sviluppo Nintendoè stato da sempre caratterizzato da una spiccata propensione alla sperimentazione, con una vasta selezione di periferiche che negli anni hanno preso forma pur senza mai raggiungere i mercati.

Tra queste strumentazioni hardware trova spazio anche il poco conosciuto WorkBoy, uno strumento dedicato ai possessori del Game Boy. L'iconica console portatile della casa di Kyoto era infatti la destinataria di questa sorta di tastiera portatile, in grado di convertire lo strumento in una specie di piccolo personal computer dalle funzioni estremamente essenziali. Il processo di ideazione del WorkBoy ha preso il via nel corso degli Anni Novanta, grazie ad una collaborazione tra Nintendo e FabTek, un'azienda con sede negli Stati Uniti d'America.



La registrazione del marchio legato al Nintendo WorkBoy risale a ben 28 anni fa, con il 1992 che accoglieva ufficialmente il brevetto della periferica. Tuttavia, come sovente accade nel mondo della sperimentazione tecnologica, l'add-on per la console portatile non ha infine mai visto davvero la luce sul mercato videoludico. A decenni di distanza, il giornalista Liam Robertson ha recuperato lo strumento e la sua storia, di cui ha proposto ogni dettaglio in un interessante video. Purtroppo, quest'ultimo è disponibile unicamente in lingua inglese: lo trovate direttamente in apertura a questa news.