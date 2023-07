Nintendo x Aquafan di Riccione: Super Mario, Kirby e Pikmin invadono il parco divertimenti

Mentre l'estate rivendica il proprio ruolo da protagonista sulla penisola, il team di Nintendo Italia annuncia una speciale collaborazione con l'Aquafan di Riccione.

Il celebre parco acquatico dà infatti il suo ufficiale benvenuto a due mesi di intrattenimento a firma del colosso di Kyoto, pronto a portare a bordo piscina alcune delle produzioni più apprezzate per Nintendo Switch. A partire da questa settimana e sino al prossimo 27 agosto, una speciale Casetta Nintendo aprirà i battenti tra le ore 14:30 e le ore 18:30.

In questa speciale area attrezzata, tutti i visitatori dell'Aquafan di Riccione potranno cimentarsi in sfide a Nintendo Switch Sports e Mario Strikers: Battle League Football, ma anche a sessioni di gioco a Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Ovviamente immancabile il gioco più venduto su Nintendo Switch, con gli abitanti del Regno dei Funghi pronti a salire sui folli mezzi di Mario Kart 8: Deluxe.

Nei weekend di luglio e dal 5 al 27 agosto, sempre dalle 14:30 alle 18:30, lo staff di Nintendo sarà inoltre pronto a presentare al pubblico anche Kirby e la terra perduta e New Super Mario Bros. U Deluxe. Nelle due date del 24 luglio e del 14 agosto si celebrerà invece Super Mario, con un costume character presente all'Aquafan per salutare i piccoli e grandi fan.

In chiusura, segnaliamo che vi sarà spazio anche per festeggiare l'imminente lancio di Pikmin 4. Nella giornata del day one, fissato al 21 luglio su Nintendo Switch, tutti i visitatori dell'Aquafan riceveranno a fine giornata una bustina di semi di fiori da piantare ispirata a Pikmin Bloom, il titolo per iOS e Android che permette di incontrare e crescere Pikmini.