Nintendo x Bandai Namco: il misterioso Action 3D su commissione è ancora in svilluppo

In attesa di scoprire che fine ha fatto Metroid Prime 4, riemerge all'orizzonte un progetto misterioso che vede Nintendo impegnata in una collaborazione con Bandai Namco.

Le prime testimonianze inerenti ad una partnership tra le due aziende erano emerse nel corso della primavera del 2022, con l'avvistamento di alcuni misteriosi annunci di lavoro di Bandai Namco che citavano proprio un titolo "commissionato" da Nintendo. Da allora, nessuno dei due colossi del videogioco ha offerto dettagli più precisi in merito, lasciando i fan ad interrogarsi sulla possibile natura della collaborazione.

Con la nebbia ancora bassa e decisamente fitta, la community ha ora potuto avvistare ulteriori annunci di lavoro dedicati al progetto. Nel momento in cui scriviamo, Bandai Namco è in effetti ancora in cerca di sviluppatori desiderosi di contribuire alla realizzazione di un Action 3D per Nintendo Switch, dalla natura ancora non meglio specificata. Non sappiamo se si tratti di un titolo completamente inedito - magari sulla falsa riga di quanto realizzato da Ubisoft con la serie di Mario + Rabbbids - o, come sembrava inizialmente, un rifacimento di un gioco del passato della Grande N.



Quel che sembra decisamente probabile, ad ogni modo, è che la produzione Bandai Namco vedrà al centro della scena una IP di proprietà del colosso di Kyoto. Di cosa sperate possa trattarsi?