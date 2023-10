Nintendo su Zelda BOTW e Tears of the Kingdom: abbiamo creato il gioco che volevamo

In occasione di un'intervista rilasciata alla testata inglese del Telegraph, il team di Zelda, tramite le parole di Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi, si è espresso sui motivi del successo di Zelda Breath of the Wild e del suo sequel, Zelda Tears of the Kingdom.

Al team è stato chiesto quali crede che siano le ragioni per le quali entrambi i giochi su Nintendo Switch abbiano ricevuto una così buona accoglienza da parte di critica e giocatori (Zelda Tears of the Kingdom ha battuto tutti in Giappone nel 2023).

Fujibayashi ritiene che il successo non sia dovuto esclusivamente alla possibilità di esplorare per la prima volta un open world nella serie di Zelda, ma anche al fatto che i due giochi sono stati realizzati esattamente come il team desiderava, superando limitazioni hardware che prima impedivano progetti di questa portata.

"Anche se poteva essere forte la tentazione di imparare dai fallimenti di altri giochi", dichiara Hidemaro Fujibayashi, Director di Breath Of The Wild e del suo seguito, Tears of the Kingdom, "il team non ha creato il gioco con l'obiettivo di differenziarlo da altri titoli open world. Piuttosto, penso che abbiamo realizzato il gioco che volevamo e questo ha finito per essere interpretato dai giocatori come qualcosa che lo distingueva dagli altri giochi."

Secondo gli autori dei giochi, quindi, a premiarli è stata la possibilità di seguire da subito la visione originaria che la squadra aveva pianificato nel corso dello sviluppo di entrambi i titoli. E pensare che la prima versione di Zelda Breath of the Wild fu un fallimento per Nintendo.