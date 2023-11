Nintendo e Zelda: Eiji Aonuma sta per diventare Cavaliere della Repubblica Francese!

Dalle pagine di Le Figaro apprendiamo che il Ministero della Cultura della Repubblica Francese avrebbe deciso di conferire a Eiji Aonuma, il leggendario direttore e produttore di Nintendo, il titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere.

L'onorificenza conferita dal Governo Francese arriva a margine della prossima edizione della Paris Games Week e celebra il talento e l'importanza di Eiji Aonuma nell'affermare i videogiochi come forma d'arte, grazie al successo planetario della serie di The Legend of Zelda e, negli ultimi anni, ai record di Zelda Tears of the Kingdom e Breath of the Wild.

In passato, il Ministero della Cultura della Repubblica Francese ha insignito altri esponenti dell'industria videoludica con questo importante riconoscimento, basti ricordare le onorificenze a Shigeru Miyamoto (papà di Mario e Zelda), Michel Ancel (creatore di Rayman) e Peter Molyneux (la mente dietro Populous, Fable e Black & White).

L'anticipazione condivisa dai giornalisti di Le Figaro non fornisce ulteriori chiarimenti sulla data della cerimonia di consegna dell'onorificenza a Eiji Aonuma: la redazione del quotidiano transalpino ricorda però che il solo Zelda Tears of the Kingdom è riuscito a vendere più di un milione di copie nel solo mercato francese, contribuendo allo straordinario successo commerciale del capolavoro nintendiano che ha venduto oltre 18 milioni di copie in meno di sei mesi.