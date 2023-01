Nintendogs potrebbe tornare, su smartphone e tablet: nuovo fenomeno in arrivo?

Nintendo of Japan ha depositato da poco un brevetto che farebbe pensare al possibile ritorno di Nintendogs in una nuova forma, ovvero come gioco mobile/applicazione per smartphone e tablet, con supporto per la Realtà Aumentata.

Non c'è ancora nulla di certo in merito ma il brevetto descrive nel dettaglio vari modi per prendersi cura di un cucciolo con il proprio smartphone, aumentando il realismo grazie alla Realtà Aumentata. Al momento è solo una idea ma il brevetto è particolarmente completo e sembra alludere all'effettivo utilizzo di queste tecnologie in una applicazione dedicata.

E del resto, Nintendo aveva già provato qualcosa di simile con Nintendogs, vero e proprio fenomeno mondiale su Nintendo DS, un simulatore con tanti cagnolini da coccolare, accudire e far crescere, in pieno stile Digital Pets. Il fenomeno Nintendogs è stato breve ma intenso e ai giochi originali per DS ha fatto seguito Nintendogs+Cats nel 2011, da allora però il franchise è stato messo in pausa.

Chissà che il 2023 non possa davvero rappresentare l'anno giusto per il ritorno di Nintendogs o comunque di un progetto simile da parte della casa di Kyoto, lo scopriremo presumibilmente nei prossimi mesi. E voi cosa ne pensate, sareste favorevole ad un Nintendogs per smartphone?