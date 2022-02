Nioh 2: oltre 2.5 milioni di copie distribuite in quasi due anni

In occasione del quinto anniversario della serie, Koei-Tecmo e Team Ninja hanno annunciato che Nioh 2 ha raggiunto e superato quota 2.5 milioni di copie distribuite dal lancio avvenuto nel marzo del 2020.

Nioh 2 è stato pubblicato nel marzo 2020 su PS4 per poi arrivare a febbraio 2021 anche su PC via Steam, insieme alla Nioh Collection che include le versioni rimasterizzate di Nioh e Nioh 2 per PlayStation 5.

Nioh 2 aveva venduto due milioni di copie ad aprile 2021, il dato è quindi aumentato di 500.000 unità nel giro di pochi mesi grazie anche agli sconti applicati dal publisher sull'edizione fisica per PS5 e sulla versione digitale per PC. Nonostante questo discreto successo, al momento la saga di Nioh sembra essere ferma e non sappiamo se Team Ninja abbia intenzione di proseguire con un terzo capitolo o se lo studio si dedicherà ad altri progetti.

In passato la compagnia ha fatto capire di voler tornare a lavorare su Ninja Gaiden e Dead or Alive ma Nioh 3 non è mai stato escluso a priori e non è detto che il gioco non possa vedere la luce, se ci saranno le condizioni adeguate per sviluppare un progetto all'altezza delle aspettative del pubblico.