Nioh 2 in 4K e 60 fps: la Remastered in azione su PS5 in un nuovo gameplay

Mentre l'universo creato da Team Ninja si fa ancora più oscuro con l'introduzione di boss doppi e tripli in NIoh 2, la versione rimasterizzata del titolo torna a mostrarsi in azione.

Il team di sviluppo e il publisher Koei Tecmo hanno infatti pubblicato un interessante video gameplay di Nioh 2 Remastered. Registrato su di una PlayStation 5, il filmato si presenta con una risoluzione in 4K e con un framerate ancorato a 60 fps. Il risultato è sicuramente interessante, per un'esperienza fedele all'originale, ma comunque rinnovata in chiave next gen, per sfruttare al meglio la nuova console di casa Sony. Con circa 15 minuti di gameplay, il video - disponibile purtroppo solo in lingua giapponese - offre un assaggio di ciò che attende i giocatori in questa impegnativa produzione firmata dagli autori in forze presso Team Ninja.



Ambientato in una declinazione in chiave fantastica del periodo Sengoku della storia del Sol Levante, Nioh 2 pone i giocatori nei panni di un personaggio decisamente peculiare, in grado di muoversi sia nel mondo degli umani sia in quello dei temibili Yokai. Con pubblicazione attesa per il prossimo 5 febbraio, Nioh 2 Remastered supporterà le funzionalità del DualSense, nuovo controller in dotazione con PlayStation 5.