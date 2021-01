Nioh 2, l'Abisso si fa ancora più estremo: introdotti i boss doppi e tripli

A pochi giorni dal debutto della Complete Edition attesa su PlayStation 5 e PC, ecco che Nioh 2 torna ad aggiornarsi con una nuova patch pubblicata dagli sviluppatori di Team Ninja.

Come di consueto, l'update apporta alcune modifiche al bilanciamento generale del gameplay ed introduce una marea di fix legati alle armi, ai nemici e a diverse situazioni di gioco specifiche. Team Ninja ha però ben pensato di arricchire il titolo con alcuni contenuti inediti.



Nello specifico, è l'Abisso (Depths of the Underworld) che beneficia di alcune novità: è stato infatti aggiunto un sesto livello per la modalità hardcore all'interno del quale potrete cimentarvi contro i boss doppi (già visti nel primo capitolo) o persino tripli. Come potete facilmente intuire, si tratta di un'aggiunta rivolta in particolar modo ai giocatori più estremi ed audaci, che vogliono padroneggiare ulteriormente il complesso combat system del gioco, ottimizzare al meglio le proprie risorse e spingere al limite le proprie abilità. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo direttamente alle patch notes dell'aggiornamento 1.23 del titolo.

Ricordiamo che Nioh 2 - Complete Edition sarà pubblicato su PC e PlayStation 5 il 5 febbraio. Nell'attesa di mettere le mani sulla versione definitiva dell'action game potete gustarvi un nuovo trailer in 4K con HDR. Team Ninja ha parlato del futuro della serie, affermando di non avere attualmente intenzione di mettersi al lavoro su un terzo capitolo.