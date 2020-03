Nioh 2 accoglie un nuovo aggiornamento: patch pubblicata, ecco i dettagli

Il secondo capitolo delle avventure soulslike ambientata in un Giappone antico e ricco di magia è attualmente disponibile in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

A pochi giorni di distanza dal suo esordio sul mercato videoludico, il titolo accoglie un nuovo aggiornamento. Si tratta nello specifico dell'update che porta l'utente a sperimentare la versione 1.05 di Nioh 2. Il contenuto scaricabile è attualmente già disponibile per il download e l'installazione sulla vostra PlayStation 4.

La patch introduce in-game molteplici correzioni e aggiustamenti, tra i quali alcuni volti a migliorare le performance complessive del titolo di Team Ninja. In aggiunta, la software house ha dedicato particolare attenzione ad un'operazione di risoluzione di alcuni bug di Nioh 2. Per tutti i dettagli, suggeriamo la consultazione delle note disponibili direttamente in calce a questa news. Avete già iniziato il vostro impervio viaggio tra Samurai, leggende e temibili Yokai? Nel caso gradiate un supporto alle prime fasi dell'avventura, vi invitiamo a consultare la nostra guida ai primi passi in Nioh 2.

Nioh 2 è attualmente disponibile in esclusiva su PlayStation 4: per tutti i dettagli relativi a caratteristiche e contenuti del titolo, potete consultare la recensione di Nioh 2 disponibile sulle pagine di Everyeye. A cura del nostro Alessandro Bruni, quest'ultima offre tutti i dettagli essenziali legati alla nuova opera di Team Ninja.