Nioh 2 e l'accoglienza della critica: uno sguardo alle votazioni Metacritic del gioco PS4

La pubblicazione di Nioh 2 dista ancora un paio di giorni, ma il nuovo Action GDR firmato da Team Ninja è già stato recensito dalla critica videoludica: qual è stata l'accoglienza?

Per scoprirlo, possiamo utilizzare come punto di riferimento Metacritic, noto portale di aggregazione delle votazioni. Attualmente, nel database sono state registrate ben 45 recensioni, che offrono dunque un'interessante punto di partenza per una breve analisi dei risultati registrati da Nioh 2. Attualmente, il soulslike vanta una media complessiva di tutto rispetto, che si attesta su di un 86/100.



Decisamente interessante notare come la totalità di queste si qualifichi come positiva: nessuna recensione ha infatti attribuito all'Action RPG una votazione negativa. Il giudizio più basso corrisponde ad un 76/100, mentre i restanti punteggi raggiungono e superano quota 80/100. Numerosi anche i 90/100, circa una quindicina, mentre risultano assenti perfect store. Insomma, complessivamente, sembra che il Team Ninja possa essere soddisfatto dell'accoglienza riservata alla sua nuova produzione!



Per ogni dettaglio, sulle pagine di Everyeye trovate ovviamente disponibile la nostra recensione di Nioh 2, a cura del nostro Alessandro Bruni. Per i giocatori che desiderano avere un assaggio delle prime fasi del gioco, segnaliamo la recente pubblicazione della sequenza di apertura di Nioh 2 in lingua giapponese.