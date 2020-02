Nioh 2: annunciata la demo per PS4, data di uscita e contenuti

Koei Tecmo ha annunciato la Final Demo di Nioh 2, disponibile con qualche settimana di anticipo rispetto alla versione definitiva. L'edizione di prova permetterà di provare il nuovo gioco del Team Ninja in uscita a marzo su PS4.

Nioh 2 Final Demo uscirà sul PlayStation Store il 28 febbraio, la versione dimostrativa sarà a tempo e potrà essere giocata fino al primo marzo, dopo questo periodo non sarà più accessibile in alcun modo. Gli sviluppatori confermano che il personaggio creato potrà essere esportato e utilizzato nel gioco finale mentre non è chiaro se lo stesso avverrà anche con i progressi raggiunti.

Si tratta di una bella occasione per provare con mano uno dei giochi PlayStation 4 più attesi della prima parte del 2020, Nioh 2 uscirà il 13 marzo in esclusiva su PS4 e PS4 PRO, al momento non sono previste versioni per altre piattaforme mentre il primo Nioh è stato pubblicato anche su PC, seppur con qualche mese di ritardo rispetto al lancio su console.

Nioh 2 è in fase Gold da qualche giorno, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato, il team sta ora lavorando sui contenuti aggiuntivi, tra cui le tre grandi espansioni annunciate per il Season Pass.