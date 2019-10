NiOh 2: annunciato un contest per la creazione del personaggio

Koei Tecmo Japan ha annunciato che insieme alla Beta di Nioh 2 (al via il primo novembre) si terrà anche uno speciale Character Creation Contest, concorso legato alla creazione di modelli predefiniti per i personaggi, i migliori sei troveranno spazio nel tool di personalizzazione della versione finale del gioco.

Nello specifico il Team Ninja selezionerà tre modelli di personaggio maschili e altrettanti femminili, i sei modelli vincitori, come detto, verranno inseriti nel gioco completo e il nome dell'autore citato nei crediti finali. Al momento non è chiaro se il contest verrà esteso anche all'Europa e al Nord America, nel momento in cui scriviamo si parla di un concorso aperto ai soli giocatori giapponesi.

Dall'1 al 10 novembre si terrà l'Open Beta di Nioh 2 su PlayStation 4 con la possibilità di provare le fasi iniziali dell'avventura, obiettivo è quello di raccogliere feedback per migliorare tutti gli aspetti del progetto in base ai consigli ricevuti dalla community. Il lancio di Nioh 2 è previsto per la prima metà del 2020 su PS4 e PS4 PRO, al momento altre piattaforme non sono state annunciate.

Lo sapevate? NiOh ha venduto più di 2.75 milioni di copie su PS4 e PC, 250.000 solamente da febbraio ad oggi.