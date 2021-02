Nioh 2 arriva su Steam e supera il record di utenti di Dark Souls Remastered

Dopo il suo esordio risalente allo scorso anno, Nioh 2 è stato ripubblicato nella sua Complete Edition anche su PC e PS5. Stando ai primi dati registrati su Steam, sembra che l'action game di Koei-Tecmo e Team Ninja stia registrando numeri di vendita importanti su PC, piattaforma sulla quale il titolo è approdato per la prima volta.

Sappiamo bene come, pur discostandosi per certe caratteristiche ludiche, la serie di Nioh abbiamo trovato grande ispirazione nella produzione più recente di FromSoftware. Ebbene, sembra che con i suoi 31.648 giocatori connessi in contemporanea, Nioh 2 The Complete Edition abbia istantaneamente surclassato i recordi di Dark Souls Prepare to Die Edition (11.259) e Dark Souls Remastered (24.501). Doveroso, però, aggiungere come i picchi massimi raggiunti da Dark Souls 2 (79.528) e Dark Souls 3 (129.725) rimangono in questo momento ampiamente fuori portata per il gioco di Team Ninja.

Si tratta certamente di un ottimo risultato, specialmente considerando quanto scoraggiante può diventare il titolo per quei giocatori poco inclini ad accettare sfide tanto ardue quanto quelle offerte dalla serie di Nioh. L'utenza, tuttavia, non sembra essere totalmente soddisfatta del port PC effettuato dagli sviluppatori: stando alle recensioni "Miste" di Steam, sono diversi i giocatori che stanno riscontrando problemi tecnici, in particolar modo quelli che hanno deciso di affrontare l'avventura munendosi di mouse e tastiera.