Nioh 2 in azione: nuovo gameplay svela un'ambientazione e un potente boss!

Nel corso della giornata odierna, martedì 24 dicembre, è andato in onda in Giappone uno speciale livestreaming natalizio trasmesso da Dengeki Online: tra gli ospiti dell'appuntamento, anche Nioh 2.

Durante l'evento, gli spettatori hanno potuto nuovamente ammirare il gioco in azione: il nuovo gameplay ha in particolare svelato un'ambientazione ed uno dei boss in cui gli utenti potranno imbattersi all'interno del nuovo titolo targato Team Ninja e Koei Tecmo. Per quanto riguarda la prima, il team di sviluppo ha presentato uno stage dedicato alla Battaglia di Anegawa. La sequenza di gioco ha inoltre introdotto un possente boss: si tratta di Magara Naotaka, un guerriero che ha assunto le sembianze di uno Yokai legato all'elemento del ghiaccio. A causa del boss, in effetti, anche l'intera area ne appare completamente ricoperta. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare la sequenza di gameplay mostrata in occasione della diretta streaming: vi auguriamo dunque una buona visione!



Recentemente, l'universo dipinto dagli sviluppatori di Team Ninja è tornato a mostrarsi al pubblico grazie ad un cospicuo numero di immagini di gioco di Nioh 2. Per maggiori dettagli sul titolo atteso su PlayStation 4, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un provato dell'Open Beta di Nioh 2, realizzato dal nostro Giuseppe Arace.