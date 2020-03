Nioh 2 in azione: nuovo video gameplay per il soulslike esclusiva PS4

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Nioh 2 su PlayStation 4 e il team di casa Sony coglie l'occasione per presentare ancora una volta il titolo in azione.

Il soulslike firmato dagli sviluppatori di Team Ninja è infatti l'assoluto protagonista di una nuova sessione di gameplay pubblicata sulle pagine del Canale YouTube di PlayStation Japan. Con una durata di circa venti minuti, il video offre un'interessante panoramica su alcune delle caratteristiche di Nioh 2.



È infatti possibile osservare le opzioni offerte dal menu di personalizzazione del protagonista ed alcune prime fasi dello sviluppo narrativo. Il gameplay prosegue illustrando il sistema di combattimento del gioco, arricchito dall'introduzione di nuove armi in Nioh 2. Infine, possiamo vedere il giocatore cimentarsi in un'ardente e furiosa Boss Fight. I lettori più curiosi in attesa di questa nuova avventura ambientata in un antico e misterioso Sol Levante possono dare uno sguardo al video direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!



Il nuovo Soulslike approderà in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 13 marzo: in attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye è disponibile un recente provato di Nioh 2, all'interno del quale il nostro Icilio Bellanima illustra le principali caratteristiche di gameplay del gioco Team Ninja.