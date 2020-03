Nioh 2: tre ore di gameplay tra Demoni e Samurai in compagnia di Alessandro Bruni

A meno di ventiquattr'ore di distanza dall'approdo ufficiale di Nioh 2 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, vi proponiamo un interessante appuntamento con il nostro Alessandro Bruni.

Dopo aver dettagliatamente condiviso le proprie impressioni ed il suo giudizio finale sull'opera di Team Ninja all'interno della sua recensione di Nioh 2, il nostro Redattore si è infatti cimentato in una ricca sessione di gameplay. Se vi siete persi l'appuntamento trasmesso in diretta sul Canale Twitch di Everyeye non disperate: come di consueto potete visionarlo comodamente grazie ad una replica. La trovate disponibile comodamente in apertura a questa news oppure, come ormai da tradizione, sul Canale YouTube di Everyeye On Demand.

Nel corso di un appuntamento di circa tre ore, il nostro Alessandro Bruni ha avuto modo di presentare alcune delle principali meccaniche di gameplay di Nioh 2, rispondere alle domande della community e chiacchierare in libertà della sua opinione sulla nuova fatica di Team Ninja. Non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!



A tutti i lettori e le lettrici che non vedono l'ora di tornare a impugnare saldamente una katana per fiondarsi un un magico e pericoloso Giappone, ricordiamo che è Sony ha già pubblicato l'esplosivo trailer di lancio di Nioh 2.