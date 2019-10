Nioh 2 e le boss fight: video gameplay presenta la temibile Kasha!

All'interno del mondo di Nioh 2, i videogiocatori potranno mettere alla prova le propria abilità, affrontando in combattimento temibili avversari ed minacciosi boss.

In occasione del PlayStation Live Show di Osaka, la community videoludica aveva potuto dare uno sguardo più approfondito ad uno di questi, un'inquietante creatura dalle sembianze equine, grazie ad un video gameplay dedicato alla modalità cooperativa di Nioh 2. Ora, un nuovo filmato ci presenta un'ulteriore boss fight!

Disponibile in apertura a questa news, la sessione di gameplay ci mostra in azione una temibile avversaria. Si tratta di Kasha, creatura dalle sembianze in parte umane. Il carro sulla quale è posizionata, rende quest'ultima rapidissima nei movimenti e, dunque, particolarmente pericolosa. Per sconfiggerla, i giocatori dovranno dare fondo a tutte le proprie abilità. Il filmato, con una durata di circa venti minuti, consente di approfondire ulteriormente quelle che saranno le dinamiche dei combattimenti presenti in Nioh 2: cosa ve ne pare? Curiosi di potervi mettere alla prova in questa nuova produzione Koei Tecmo?



I giocatori potranno presto testare con mano il nuovo soulslike di Team Ninja: il prossimo venerdì 1 novembre prenderà infatti il via un'Open Beta di Nioh 2, alla quale potranno avere accesso tutti i giocatori attivi su PlayStation 4.