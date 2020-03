Nioh 2: i codici per creare personaggi come Snake, Sephiroth, 2B, Joker e altri ancora

A differenza del predecessore, Nioh 2 consente di creare il proprio personaggio da zero grazie a un editor, e di usare i codici condivisi dai giocatori per importare le loro creazioni. Di seguito elencheremo i codici che permettono di ricreare celebri personaggi come Snake e Sephiroth.

Una volta avviato l'editor del personaggio di Nioh 2, al suo interno troverete un'opzione che consente di inserire un codice per importare le fattezze del personaggio creato da un altro giocatore.

Come era facile immaginare, la community si è già prodigata nella creazione dei più celebri personaggi dei videogiochi, spaziando da Solid Snake di Metal Gear Solid a Sephiroth di Final Fantasy 7, passando per Joker e 2B. Di seguito elenchiamo i relativi codici da inserire per l'importazione del relativo personaggio.

Attenzione: i codici sono sensibili alle lettere maiuscole e minuscole, quindi assicuratevi di inserirli esattamente per come sono riportati.

I codici di creazione dei personaggi di Nioh 2

Solid Snake : icVfiLis8f3&i

: icVfiLis8f3&i Joker : 2z&mhcNqYxeZS

: 2z&mhcNqYxeZS Sephiroth : jpG?DS @y3dt$S

: jpG?DS @y3dt$S Lupo (Sekiro Shadows Die Twice): %gNw9duMNSYNz

(Sekiro Shadows Die Twice): %gNw9duMNSYNz Harley Quinn : Na?eGZxKK+6sS

: Na?eGZxKK+6sS 2B (Nier Automata): &pQU4RE QuYwuz

(Nier Automata): &pQU4RE QuYwuz Ciri (The Witcher 3): eNjwF8rL3rwsA

(The Witcher 3): eNjwF8rL3rwsA Majima Goro (Yakuza): a3zF=N rt78v$z

(Yakuza): a3zF=N rt78v$z O-Ren Ishi (Kill Bill): CCHuTriedwdHS

(Kill Bill): CCHuTriedwdHS Himura Kenshin (Rurouni Kenshin): %W4eMqREdx$rz

(Rurouni Kenshin): %W4eMqREdx$rz Kojirō Sasaki (Vagabond): QCsgpVBJYhPGz

(Vagabond): QCsgpVBJYhPGz Komurasaki (One Piece): Db5UqESr7&pME

(One Piece): Db5UqESr7&pME Squiddy Bello (Spongebob): aLC?w25 M@hPST

Inserendo i codici elencati poco sopra, dunque, sarete in grado di importare i personaggi creati in Nioh 2 dagli altri giocatori. Ne avete già provato qualcuno? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, a proposito di personaggi, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare la skin di William in Nioh 2, il protagonista del primo capitolo della serie.

Se invece avete bisogno di altri consigli utili per il nuovo soulslike del Team Ninja, vi rimandiamo alla nostra guida strategica di Nioh 2, con trucchi e strategie utili per padroneggiare le meccaniche di gioco e muovere i primi passi nell'avventura.