Nioh 2: come ottenere l'equipaggiamento del preorder e quello della Digital Deluxe Edition

Nioh 2 è un gioco spietato e sin dai primi minuti riesce a mettere in grosse difficoltà anche i giocatori più abili. Fortunatamente esistono alcune armi ed armature che si possono sbloccare grazie al preorder o all'acquisto della versione Digital Deluxe che possono darvi un piccolo aiuto nelle prime fasi dell'avventura.

A differenza di quanto avviene solitamente, gli oggetti che si ottengono acquistando il gioco in anticipo o accaparrandosi l'edizione comprensiva di Season Pass non vengono aggiunti in modo automatico al proprio inventario ed è necessario effettuare un piccolo passaggio per ottenerli. Una volta creato il vostro personaggio e completato il tutorial vi ritroverete ad affrontare il primo livello partendo da un Santuario. Per ottenere tutti gli extra non dovrete far altro che interagire con il tasto cerchio presso il "falò" e selezionare la voce Bottini, così che vengano aggiunti alla vostra collezione tutti i bonus che vi spettano, inclusi quelli sbloccati completando la demo finale di qualche settimana fa.

Ecco di seguito i DLC che si possono ottenere:

Digital Deluxe Edition:

Armi Orda Demoniaca

Testo forgiatura: armi Orda Demoniaca

Amuleto Kodama Netsuke

Preorder:

Set armatura Orda Demoniaca

Testo forgiatura: armature Orda Demoniaca

Amuleto Sudama Netsuke

Il consiglio che vi diamo è ovviamente quello di equipaggiare tutti gli oggetti a disposizione, i quali non vi rendono invincibili ma godono di svariati bonus che possono darvi una marcia in più nei primi due livelli (soprattutto gli amuleti). Nel caso in cui dovessero poi piacervi particolarmente queste armi o armature, vi ricordiamo che è possibile forgiarne altre di livello più alto presso il Fabbro.

