Nioh 2: come potenziare il protagonista grazie ai Punti Prestigio Ungyo e Agyo

In Nioh 2 esistono numerosi metodi per incrementare le statistiche del proprio protagonista e, oltre alla possibilità di assegnare punti abilità spendendo i preziosi Amrita, è possibile anche applicare dei potenziamenti di entità minore attraverso una specifica schermata di gioco.

Parliamo della voce "Titoli" nel menu di gioco (quello che si attiva tramite la pressione del touchpad del DualShock 4). Accedendo a questa schermata e cliccando su "Ottieni Prestigio dai Titoli" si ha la possibilità di assegnare tanti punti quante sono le sfide completate semplicemente giocando e che possono essere consultate nel menu "Lista Titoli". Scorrendo con i tasti L1 ed R1 potrete assegnare sia i Punti Prestigio Agyo che quelli Ungyo, così da aumentare di una piccola percentuale varie caratteristiche del personaggio. Tra i possibili potenziamenti troviamo la quantità di Amrita raccolti, l'aumento di Ki e Vita, la resistenza al Regno Yokai e così via. Si tratta di piccoli power-up che, se accumulati, possono dare un'ulteriore marcia in più al vostro Hiddy.

