Nioh 2: come sbloccare la skin di William, protagonista del primo capitolo

Siete particolarmente legati a William, il protagonista del primo Nioh, e volete utilizzarlo anche in questo secondo capitolo della serie? Nessun problema, poiché esiste la possibilità di sbloccare in Nioh 2 anche la skin di questo personaggio dalla chioma bianca.

L'unico requisito necessario per ottenere questo simpatico extra in Nioh 2 è quello di avere sulla propria PlayStation 4 un salvataggio del primo capitolo. Non è importante aver completato il gioco, basta semplicemente che un qualsiasi salvataggio sia presente sulla console. Dal momento che il gioco è stato regalato qualche mese fa a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, è molto probabile che l'abbiate nella vostra collezione: in questo caso basta scaricare il titolo, iniziarlo e fare in modo che si crei un salvataggio. Se avete invece giocato il titolo diversi mesi fa, assicuratevi che il file sia fisicamente presente sulla console e non nel cloud di PS Plus, poiché in questo caso non può essere rilevato dal gioco. Se avete seguito i nostri consigli e vi siete procurati il salvataggio, non dovete far altro che visitare un qualsiasi Santuario all'interno del gioco (va bene anche quello del menu per la selezione del livello) e cliccare sul tasto "Bottini". In questo modo il sistema andrà in cerca del file sulla vostra console e aggiungerà William ai vostri aspetti alternativi.

Per utilizzare questa skin basta visitare il Punto di partenza, selezionare Capanna e poi "Cambia aspetto". In questo menu bisogna scegliere Trasformazione, così da accedere alle skin sbloccate tra le quali è possibile trovare anche William.

