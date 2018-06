Nioh 2: confermato l'editor per la creazione del personaggio

Fumihiko Yasuda del Team Ninja ha svelato alcuni dettagli sull'appena annunciato Nioh 2, svelato con un breve teaser trailer nel corso della conferenza E3 di Sony.

Con Nioh 2, Koei-Tecmo vuole espandere l'esperienza del mondo di Nioh, migliorando i punti forti del gioco e limando al tempo stesso i difetti, lavorando in particolar modo sul bilanciamento delle fasi RPG. La trama sarà legata a quella del primo episodio ma il Game Director fa sapere che sarà comunque possibile giocare a Nioh anche senza conoscere il precedente capitolo.

Yasuda ha poi confermato la presenza dell'editor per la creazione del personaggio e la volontà di lanciare una demo per permettere alla community di esprimere i propri feedback sul progetto. Nioh 2 è attualmente atteso per il 2019 su PS4 e PlayStation 4 Pro.