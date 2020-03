Nioh 2 debutta al primo posto della classifica inglese

Nioh 2 è stato il gioco più venduto della scorsa settimana sul mercato retail inglese, come riportato da GFK Chart Track. Nioh 2 ha registrato vendite più basse del 63% rispetto a quelle del predecessore (download digitali non inclusi) che ha debuttato al secondo posto della Top 10 UK nel febbraio 2017.

Al secondo posto a sorpresa troviamo Mario Kart 8 Deluxe che vede le sue vendite aumentare del 108% rispetto alla settimana precedente. Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX scende invece alla posizione numero 3 con un calo delle vendite retail pari al 54%.

Ori and the Will of the Wisps debutta alla posizione numero 13 (dati Xbox Game Pass esclusi) mentre My Hero One's Justice 2 occupa la posizione numero 16.

Top 10 UK 17 marzo 2020

Nioh 2 Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Grand Theft Auto 5 Tom Clancy's The Division 2 Luigi's Mansion 3 Minecraft Nintendo Switch Edition Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

In classifica troviamo anche Call of Duty Modern Warfare, FIFA 20, GTA V, The Division 2, Luigi's Mansion 3, Minecraft per Nintendo Switch e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una Top 10 fortemente condizionata dalle poche uscite della settimana, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni con i lanci di Animal Crossing New Horizons e DOOM Eternal.