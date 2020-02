Nioh 2: demo disponibile da oggi, ecco il link per il download su PS4

Come promesso, la Demo Finale di Nioh 2 è ora disponibile per il download su PlayStation 4: la versione di prova potrà essere utilizzata liberamente da oggi e fino al primo marzo come antipasto in attesa del gioco completo in arrivo il 13 marzo.

Questa la descrizione della Final Demo, così come pubblicata sul PSN: "È la tua ultima occasione per provare questo GDR 'masocore' prima del lancio del gioco completo! Scopri un nuovo sistema di combattimento, nuove armi e nuove abilità mentre lotti nella devastante e realistica Battaglia del Monte Tennō, in un livello selvaggio, brutale e ricco d'azione. Divertiti con un profondo creatore di personaggi per dare forma al tuo samurai, che potrai trasferire nel gioco completo. Sopravvivi alla battaglia e guadagna il Marchio dell'Ammazzademoni, un premio che ti permette di sbloccare l'Elmo Kamaitachi dall'Altare in gioco, e che potrai usare nel gioco completo."

Potete scaricare la demo di Nioh 2 gratis dal PlayStation Store: il file pesa 13.25 GB, il gioco presenta il doppio audio inglese/giapponese e sottotitoli in varie lingue tra cui tedesco, russo, francese, portoghese, polacco, spagnolo, inglese, giapponese e italiano.

Dopo il primo marzo la demo di Nioh 2 si disattiverà automaticamente e non sarà più possibile avviarla, ricordiamo che il gioco uscirà in versione completa il 13 marzo in esclusiva su PlayStation 4.