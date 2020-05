Nioh 2, disponibili Photo Mode e nuove missioni! Il primo DLC ha una data di uscita

Forte dell'aver superato quota un milione di copie vendute, l'Action GDR firmato da Koei Tecmo e Team Ninja è pronto ad accogliere nuovi contenuti: ecco i dettagli.

Si parte, piuttosto a sorpresa, con un ricco aggiornamento, disponibile fin da ora. L'update gratuito 1.09 introduce infatti alcune intriganti novità. Si parte con il debutto della Modalità Fotografica, che consentirà ai giocatori di realizzare scatti in-game andando ad intervenire su diversi fattori, tra cui il livello di esposizione o l'applicazione di diverse tipologie di filtri. Incluse nell'aggiornamento anche nove nuove missioni, tra secondarie e Crepuscolo.

Arrivano inoltre interessanti novità per quanto riguarda la pubblicazione dei DLC di Nioh 2. Team Ninja prevede la pubblicazione complessiva di tre grandi contenuti aggiuntivi, che mirano ad introdurre nuove missioni principali, Yokai e Spiriti Guardiani inediti, oltre ad ulteriori Boss Fight, armi ed armature. Il primo DLC sarà intitolato "The Tengu's Discipline" e sarà pubblicato il prossimo 30 luglio. Il contenuto condurrà il giocatore sul campo della battaglia di Sohayamaru, dove si ritroverà ancora una volta a svelare i misteri e le leggende che circondano gli Yokai.



Per coloro che ancora non hanno avuto modo di immergersi in questo mondo di Demoni e Samurai, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Nioh 2 realizzata dal nostro Alessandro Bruni.