Nioh 2: due nuove immagini ci presentano lo Yokai Ippon-datara e Oda Nobunaga

Nelle ultime ore la pagina Facebook ufficiale di Nioh 2 si è aggiornata con una serie di scatti grazie ai quali è avvenuta la presentazione non solo di un nuovo personaggio, ma anche di uno dei pericolosi Yokai che incontreremo nel corso dell'avventura.

Il personaggio appena presentato è il leggendario Oda Nobunaga, guerriero il cui spirito guardiano prende il nome di Masaru, scimmia divina e messaggero del dio della montagna Sanno Gonge. Il nuovo Yokai è invece Ippon-datara, una creatura dotata di una sola gamba e un solo occhio. Come suggerisce il termine datara, che significa "forgiatura del ferro", questo demone non è altro che la forma alterata di un vecchio fabbro che affronta i propri nemici in combattimento tramite l'utilizzo di un grosso martello incandescente. Sembra però che l'enorme arma che porta in spalla non sia l'elemento più pericoloso, dal momento che è in grado di calciare con tutta la propria forza l'avversario grazie alla sua unica gamba.

Prima di lasciarvi alle immagini appena pubblicate, vi ricordiamo che la beta aperta di Nioh 2 arriverà il prossimo 1 novembre 2019 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro e terminerà il giorno 10 novembre. Non è invece ancora nota la data d'uscita ufficiale del gioco, che arriverà nel corso dei primi mesi del prossimo anno.

