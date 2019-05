Nioh 2: due ore di gameplay dalla Closed Alpha, il gioco sarà pubblicato da Sony

A sorpresa, nella giornata di ieri è stato annunciato l'avvio della Closed Alpha di Nioh 2 per PlayStation 4, disponibile dal 24 maggio al 2 giugno solamente per un numero limitato di utenti. Come previsto, in rete sono subito stati diffusi i primi video gameplay tratti dalla versione di prova...

In particolare il canale YouTube "DIOMED#BRO" propone oltre due ore di gioco, dalla schermata di creazione e personalizzazione del personaggio fino alle sezioni più avanzate raggiungibili in questa Closed Beta, ovviamente il filmato contiene ampi spoiler sulla trama e sulle meccaniche di gioco, dunque se non volete anticipati non premete il tasto Play nel player che trovate in apertura.

La schermata del titolo conferma inoltre che Nioh 2 sarà pubblicato (almeno in Occidente) da Sony Interactive Entertainment, così come accaduto per il precedente episodio, mentre in Giappone il publishing dovrebbe essere a cura di Koei-Tecmo.

Al momento il gioco è privo di una data di uscita, Nioh 2 uscirà su PS4 e PS4 PRO probabilmente alla fine del 2019 o nei primi mesi del 2020, restiamo in attesa di conferme da parte del publisher.