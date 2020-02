Nioh 2 per PS4 entra in fase Gold, data di uscita confermata

Team Ninja e Koei Tecmo hanno annunciato che Nioh 2 è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è ufficialmente concluso e il gioco è pronto per essere stampato e distribuito ai rivenditori in vista del lancio fissato per metà marzo.

Gli sviluppatori lavoreranno ora su eventuali day one patch e aggiornamenti di manutenzione, inoltre si dedicheranno alla produzione dei DLC di Nioh 2, ad oggi sono stati confermati tre pacchetti di espansione, esattamente come avvenuto per il primo capitolo.

Nioh 2 è atteso per il 13 marzo in esclusiva su PS4 e PS4 PRO, oltre all'edizione standard sarà possibile acquistare la Digital Deluxe Edition con gioco e Season Pass oppure la Special Edition in formato fisico con gioco, Season Pass, custodia Steelbook in metallo e l'artbook The Art of Nioh 2.

Tutto è pronto per l'arrivo del sequel di uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, Nioh ha venduto tre milioni di copie dal lancio nel 2017 su PS4 e PC, il secondo capitolo è al momento confermato solamente per la console Sony ma non è escluso l'arrivo su altre piattaforme in futuro.

Lo sapevate? Il Team Ninja sta pensando a Nioh 3 ma anche al ritorno di Ninja Gaiden e allo sviluppo di una nuova IP per PlayStation 5.