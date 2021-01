Nioh 2 festeggia la Remastered su PS5: due armature gratis per tutti i giocatori!

Con l'annuncio di The Nioh Collection, Sony ha confermato l'imminente arrivo su nuove piattaforme dell'ultima produzione a firma degli sviluppatori di Team Ninja.

A partire dal prossimo 5 febbraio, gli appassionati potranno infatti giocare a Nioh 2 Remastered: The Complete Edition su PlayStation 5 e PC. In particolare, il gioco potrà essere acquistato sia come titolo stand alone sia come parte dell'inedita The Nioh Collection, che include anche il primo capitolo della saga. Per festeggiare l'avvicinarsi della data di uscita, Sony e Team Ninja hanno deciso di presentare un piccolo omaggio riservato a tutti i possessori dell'avventura demoniaca ambientata in un'incarnazione fantasy del Giappone feudale.

Tramite il cinguettio che potete visionare direttamente in calce a questa news, è stata presentata un'iniziativa a tempo limitato. Nel periodo compreso tra 5 e 26 febbraio 2021, tutti coloro che possiedono una versione di Nioh 2 potranno scaricare una patch dedicata. Quest'ultima offrirà gratuitamente due nuovi set di armatura per il protagonista dell'avventura: la Ornate Gold Armor e la Sohaya Desert Garb. Per dare una prima occhiata alle opzioni di personalizzazione in arrivo, potete fare riferimento alle immagini in calce.



In chiusura, ricordiamo che la Complete Edition di Nioh 2 include sia il gioco originale sia i DLC pubblicati nella fase post lancio.