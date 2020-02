Nioh 2 Final Demo: 5 consigli per completare la versione di prova del soulslike

Da poche ore è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro la Final Demo di Nioh 2, una versione di prova a tempo limitato che permette di provare un'ultima volta il soulslike targato Team Ninja prima del suo arrivo sugli scaffali di tutto il mondo. Eccovi qualche consiglio utile per affrontare questa demo.

Impostazioni grafiche

Una volta avviata la Final Demo di Nioh 2 vi appariranno a schermo le solite impostazioni legate ad HDR e luminosità, dopodiché dovrete prendere una decisione molto importante che potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui giocate: la modalità video. Potrete decidere tra Modalità Azione e Modalità Cinema. La prima blocca il framerate a 60 sacrificando qualche dettaglio grafico e la seconda, al contrario, migliora la grafica migliorando risoluzione e bloccando a 30 i fotogrammi al secondo. Il nostro consiglio è quello di prediligere la fluidità e, in ogni caso, evitate la terza opzione chiamata Modalità Cinema (framerate variabile), poiché in questo modo avrete un framerate ballerino che potrebbe infastidirvi durante il gioco.

Creazione personaggio

Solitamente quando è presente un editor del protagonista in una demo o in una beta si tende a trascurare questo passaggio poiché nella versione finale del gioco sarà di nuovo necessario ripetere l'intero procedimento. Nel caso di Nioh 2 non è così e vi consigliamo caldamente di creare il vostro personaggio definitivo, dal momento che c'è la possibilità di salvarne l'aspetto e trasferirlo nella versione completa del gioco il prossimo 13 marzo 2020. Vi consigliamo quindi di creare il personaggio, cliccare sul touchpad e salvare uno o più personaggi nei vari slot disponibili. Sappiate inoltre che esiste una funzione molto interessante che consiste nella possibilità di creare un codice univoco per condividere il proprio avatar con gli altri giocatori: aspettatevi quindi nei prossimi giorni i codici per riprodurre personaggi famosi di film, videogiochi, anime e tanto altro.

Tutorial

Anche se avete trascorso un bel po' di tempo nel primo capitolo, vi consigliamo caldamente di completare tutti i tutorial presenti nell'area iniziale della demo. Il gioco non vi obbligherà a seguirli ma è sicuramente meglio apprendere tutte le novità in termini di gameplay introdotte in Nioh 2 come la trasformazione in Yokai. Non è una cattiva idea anche dare una ripassata ai controlli del combattimento con le armi bianche, poiché la gestione del Ki e delle varie posture sono elementi fondamentali per avere la meglio sia sugli avversari umani che sui demoni, ancor più pericolosi.

Statistiche

Oltre ai tutorial, nelle fasi iniziali della demo dovrete anche prendere alcune decisioni che avranno delle ripercussioni sui parametri del vostro personaggio. In base alle due armi e allo Spirito Guardiano scelti in questa fase, cambierà la distribuzione delle statistiche del protagonista. Trattandosi di una demo vi suggeriamo di non dare troppo peso a questo elemento, poiché si tratta di un quantitativo di punti talmente ridotto da non avere conseguenze drastiche sulle caratteristiche del personaggio. Insomma, scegliete le armi che più vi interessano e cercate di provarle tutte a prescindere dal bonus che conferiscono al personaggio.

Farming Amrita e armi

Se state avendo grosse difficoltà ad avanzare nella demo, un po' di farming potrebbe servire per aggiungere qualche punto caratteristica e, perché no, sbloccare qualche abilità nella relativa schermata così da poter utilizzare abilità ninja e magie Omnyo che possono darvi dei potenziamenti temporanei o permettervi di depotenziare per qualche istante i nemici più problematici. Per accumulare Amrita vi basterà eliminare qualche nemico e tornare al Santuario più vicino per far riapparire tutti i mob dell'area, così da ripetere il procedimento e accumulare migliaia di "anime" utili al potenziamento. Chi invece crede che il proprio equipaggiamento non sia adeguato può sfruttare a proprio vantaggio i cadaveri degli altri giocatori, ovvero le spade conficcate nel terreno che trovate in giro per il mondo di gioco: avvicinatevi ad una di esse per sfidare un nemico controllato dall'IA ma con addosso armi e armature di un altro giocatore, così da ottenerne qualcuna alla sua morte e migliorare sia il vostro attacco che la vostra difesa.