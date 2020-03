Nioh 2 guida la classifica di vendite giapponese dell'ultima settimana

Nonostante il periodo non felicissimo per i videogiocatori (e non solo) di tutto il mondo, il debutto di Nioh 2 in territorio giapponese è stato un successo e a dimostrarlo c'è l'ultima classifica di vendite, che copre la settimana che va dal 9 al 15 marzo 2020.

Ecco di seguito la classifica software:

[PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo, 03/12/20) – 91,892

[Nintendo Switch] Pokemon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX (Nintendo, 03/06/20) – 46,391 (184,939)

[Nintendo Switch] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 18,567 (3,509,920)

[Nintendo Switch] My Hero One’s Justice 2 (Bandai Namco, 03/12/20) – 16,997

[Nintendo Switch] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) – 11,787 (1,309,815)

[Nintendo Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,272 (2,817,258)

[Nintendo Switch] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 9,898 (3,602,272)

[Nintendo Switch] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 8,773 (723,803)

[Nintendo Switch] Winning Post 9 2020 (Koei Tecmo, 03/12/20) – 8,045

[Nintendo Switch] Splatoon 2 (include la versione venduta in bundle) (Nintendo, 07/21/17) – 6,827 (3,341,950)

Ecco invece la classifica hardware:

Switch Lite – 45,473 (1,155,699)

Switch – 11,801 (10,892,947)

PlayStation 4 – 10,516 (7,436,345)

PlayStation 4 Pro – 4,409 (1,455,771)

New 2DS LL (incluso il 2DS) – 1,265 (1,702,414)

New 3DS LL – 97 (5,886,664)

Xbox One X – 31 (19,059)

Xbox One S – 27 (92,968)

Come potete quindi vedere, nella sua seconda settimana di permanenza sul mercato Pokémon Mystery Dungeon DX non è riuscito a difendere la prima posizione, strappatagli da Nioh 2 con le sue quasi 92.000 copie vendute, unico titolo PlayStation 4 presente nella classifica.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per iniziare a giocare a Nioh 2?