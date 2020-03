Nioh 2, guida: come accumulare molte frecce in poco tempo

Nel corso dell'avventura di Nioh 2 si combatte quasi sempre con un'arma corpo a corpo ma è anche possibile fare utilizzo di archi e fucili per avere la meglio su alcune specifiche tipologie di nemici, soprattutto quelli umani. Scopriamo quindi come fare per accumulare grosse quantità di frecce e proiettili.

Queste armi a distanza consentono infatti di eliminare alcuni samurai e banditi con un colpo in mezzo agli occhi e gli Yokai più piccoli colpendo con precisione i loro punti deboli (solitamente evidenziati dal colore arancione). I demoni più resistenti e i banditi più grossi possono invece essere storditi con una semplice freccia, così da permettere al giocatore di raggiungerli ed infliggergli con la pressione del tasto Triangolo il colpo di grazia. Potete quindi facilmente intuire come sia importante disporre di numerosi proiettili per affrontare le situazioni più caotiche ed eliminare qualche avversario prima di iniziare a combattere.

Il primo modo per accumulare frecce e proiettili è sicuramente quello di uccidere i nemici che impugnano armi di questo tipo o distruggere qualsiasi scatola di legno vi si pari davanti. Se invece volete velocizzare il processo e avere sempre l'inventario pieno zeppo di frecce, il consiglio che possiamo darvi è quello di eliminare quanti più Redivivi possibile e offrire le armi e le armature raccolte presso un Santuario: ogni offerta viene infatti scambiata con del Riso Sacro da spendere nel Bazar Kodama per acquistare anche frecce ed elisir, sempre presenti nel catalogo.

Oltre a consigliarvi di leggere la nostra guida con i consigli per iniziare a giocare a Nioh 2, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i codici per creare Solid Snake, 2B e Sephiroth in Nioh 2.