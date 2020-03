Nioh 2, guida: come accumulare ed utilizzare le Tazze Ochoko

Le Tazze Ochoko sono uno strumento molto importante in Nioh 2 e averne grosse quantità nel deposito permette di semplificare alcune sessioni di gioco ed ottenere alcune delle armi e armature più forti.

Utilizzando questi oggetti si possono infatti evocare altri giocatori presso un qualsiasi Santuario oppure dei bot controllati dall'intelligenza artificiale con l'equipaggiamento di altri giocatori attraverso le Tombe della Misericordia (le spade blu che si trovano in giro). Nelle fasi più avanzate del gioco le Tazze Ochoko possono essere consumate per aumentare le probabilità di trovare nel corso di una missione dell'equipaggiamento Divino, ovvero il livello di rarità più alto tra quelli disponibili.

Ma come fare per accumulare grosse quantità di tazze? Esistono in realtà diversi metodi per accumulare questa risorsa e il più semplice è sicuramente quello di evocare nemici tramite le Tombe dei Redivivi (le spade rosse). Eliminando questi nemici si ottengono non solo delle tazze, ma anche delle armi e armature che possono essere offerte al Santuario, facendovi ottenere del Riso Sacro. Se avete a disposizione abbastanza riso potete far visita al Bazar Kodama per acquistare altre tazze e chiamare in aiuto un altro guerriero.

Avete già letto la nostra guida su come sconfiggere Enenra, il secondo boss di Nioh 2? A proposito di farming, inoltre, sulle nostre pagine trovate anche dei consigli per accumulare molte frecce in Nioh 2 in poco tempo.