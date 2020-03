Nioh 2, guida: come riassegnare da zero attributi e punti abilità

Vi trovate in una fase avanzata di Nioh 2 e per qualche motivo volete dare una svolta alla vostra build, magari focalizzandovi maggiormente su un'altra tipologia di arma? Nessun problema, poiché il gioco permette senza particolari fastidi di resettare tutti i progressi e ricostruire da zero il proprio personaggio.

Oggetto fondamentale per questo scopo è il Libro della Reincarnazione. Si tratta di un oggetto molto raro che può essere ottenuto al completamento delle missioni (una delle quest del Dojo nella seconda regione permette ad esempio di ottenerne uno a costo zero) o acquistandolo nel negozio del Fabbro. In caso di acquisto, il prezzo di partenza è di 10.000 monete d'argento e il costo salirà ogni volta che si decide di aggiungerne uno al proprio inventario. Utilizzando questo libro, che va consumato esclusivamente quando ci si trova nella schermata di selezione della missione, si riottengono tutti gli Amrita e i punti abilità spesi fino a quel momento, così da poterli ridistribuire a proprio piacimento. Vi consigliamo di spendere immediatamente tutte le "Anime" prima di tornare in gioco, poiché con una semplice distrazione potreste perdere tutto e dover forzatamente ricominciare da zero con il potenziamento del protagonista.

A proposito di crescita del personaggio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli su come potenziare il protagonista di Nioh 2 grazie ai Punti Prestigio Ungyo e Agyo. Avete già letto la nostra guida su come accumulare ed utilizzare le Tazze Ochoko in Nioh 2?