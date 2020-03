Nioh 2, guida: come usare la magia per rallentare boss e nemici, semplificando il gioco

Proprio come nel suo predecessore, Nioh 2 offre al giocatore un'incredibile varietà di strumenti per contrastare i potentissimi boss e gli Yokai che popolano i livelli di gioco. Scopriamo quindi come fare per sbloccare ed utilizzare una delle Magie Omnyo più utili.

Parliamo nello specifico del Talismano del Bradipo, un incantesimo che i fan del primo Nioh ricorderanno sicuramente e grazie al quale si potevano rendere molto più accessibili gli scontri che coinvolgevano più boss nella stessa arena. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ci riferiamo all'incantesimo che, una volta lanciato sull'avversario, lo rallenta per una manciata di secondi permettendo al nostro protagonista non solo di attaccarlo ripetutamente ma anche di schivare con molta più agilità i suoi attacchi più insidiosi.

Come sbloccare il Talismano del Bradipo

Per sbloccare il Talismano del Bradipo c'è bisogno di completare qualche livello di gioco ed accumulare una manciata di punti abilità da spendere nel ramo Magia Omnyo, magari utilizzando le ciocche di mago Omnyo raccolte in giro. Una volta ottenuti i punti necessari, recatevi nel menu abilità e sbloccate questo talismano, il quale si trova in basso a sinistra. Se avete qualche punto extra da spendere, potete anche potenziare questo nodo dell'albero per ridurre i costi di attivazione dell'abilità e aumentare il quantitativo di talismani che si possono preparare.

Come preparare ed equipaggiare il Talismano del Bradipo

Una volta ottenuta l'abilità, non resta altro da fare che equipaggiarla in un qualsiasi Santuario visitando la voce Prepara Jutsu. Qui, in base ai potenziamenti applicati al vostro personaggio, potrete aggiungere al menu di utilizzo rapido degli oggetti uno o più talismani. Va precisato che i talismani si ricaricano automaticamente ogni volta che si visita un Santuario e possono quindi essere utilizzati senza alcun timore sui nemici di qualsiasi tipo.

