Nioh 2 Guida Open Beta: date, download, contenuti e ricompense

Dall'1 al 10 novembre gli utenti PlayStation 4 possono giocare alla open beta di Nioh 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come scaricare la versione di prova del nuovo Action RPG del Team Ninja, quali sono i suoi contenuti e quali ricompense è possibile sbloccare nel gioco completo.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per partecipare alla open beta di Nioh 2.

Come scaricare l'Open Beta di Nioh 2

L'open beta di Nioh 2 può essere scaricata gratuitamente da tutti gli utenti PlayStation 4. Trattandosi di una beta aperta, per partecipare non ci sarà bisogno né di riscattare un codice, né di pre-ordinare il gioco. Tutto quello che dovete fare è collegarvi al PlayStation Store e scaricare l'open beta di Nioh 2 sulla vostra PS4.

Date della Open Beta di Nioh 2

Come detto in apertura, l'open beta di Nioh 2 sarà disponibile dall'1 al 10 novembre. Avrete a disposizione dieci giorni per provare la beta del nuovo Action RPG del Team Ninja, quindi cercate di approfittarne il prima possibile!

Contenuti della Open Beta di Nioh 2

Nell'open beta di Nioh 2 si potrà accedere ad alcune aree tratte dalla campagna e al castello Sunomata, con la possibilità di provare con mano le nuove meccaniche, il sistema di combattimento, le funzionalità di personalizzazione del proprio personaggio e l'utilizzo delle nuove armi come il devastante Falcione a scatto. Un'ottima occasione per farsi un'idea sul gioco prima del lancio, e per permettere agli sviluppatori di individuare eventuali bug e imprecisioni da risolvere.

Bonus e ricompense della Open Beta di Nioh 2

Coloro che riusciranno a completare l'open beta riceveranno in ricompensa "Il marchio dello sterminatore di demoni", oggetto che consentirà di sbloccare lo speciale elmo Kamaitachi nel gioco completo. A tal proposito, ricordiamo che il debutto di Nioh 2 è fissato per 13 marzo 2020 in esclusiva su PlayStation 4.

Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Nioh 2.