Nioh 2: Koei Tecmo promette novità nei primi mesi del 2019

Sono mesi che non sentiamo parlare di Nioh 2, fin da quanto è stato annunciato allo scorso E3 2018. Per fortuna, potrebbe non volerci ancora molto prima che il titolo torni a mostrarsi.

In un'intervista concessa al portale giapponese 4Gamer, il director Fumihiko Yasuda ha fatto sapere che lo sviluppo sta procedendo secondo i piani, e che verranno condivise nuove informazioni nel corso dei primi mesi del 2019. Purtroppo, non ha rivelato null'altro, pertanto non possiamo far altro che continuare a pazientare. Fa molto piacere, in ogni caso, sapere che la lavorazione sta procedendo bene dopo tutti questi mesi di silenzio.

Di Nioh 2, al momento, sappiamo davvero poco. In occasione della fiera losangelina dello scorso giugno, Team Ninja ha fatto sapere che l'obiettivo è quello di espandere l'esperienza originale, limandone, al contempo, i difetti. Sarà incluso un editor del personaggio, mentre la trama, pur essendo legata a quella del predecessore, potrà essere fruita senza alcun problema anche dai nuovi arrivati. L'uscita di Nioh 2 è prevista nel corso del 2019 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Ricordiamo che il primo capitolo può essere acquistato, oltre che sulle console di Sony, anche su PC.