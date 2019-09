Nioh 2 si mostra in azione: tre giocatori cooperano per abbattere un colossale boss

Durante il Tokyo Game Show 2019, il pubblico ha avuto modo di apprendere diverse novità su quelle che saranno le caratteristiche di Nioh 2, tra le quali figura una modalità cooperativa online.

Questa consentirà a tre diversi videogiocatori di unire le forze per fronteggiare le oscure minacce del mondo di Nioh 2. Il team di Koei Tecmo ha recentemente mostrato questa interessante feature in azione, tramite una dimostrazione organizzata in occasione del PlayStation Live Show di Osaka, svoltosi nel corso della giornata odierna. Direttamente dal palco dell'evento, è stata infatti introdotta una sessione di gioco appositamente dedicata alla modalità cooperativa di Nioh 2, durante la quale tre giocatori si sono supportati a vicenda nel corso di una boss fight contro una colossale creatura dalle sembianze equine. Potete dare uno sguardo al gameplay mostrato grazie al filmato che trovate direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Vi ricordiamo che i giocatori PlayStation 4 avranno presto modo di testare con mano la nuova avventura soulsike grazie all'Open Beta di Nioh 2, il cui svolgimento è atteso tra 1 e 10 novembre. In attesa di poter immergersi in prima persona nel mondo di gioco, gli utenti interessati a scoprire maggiori dettagli sulla produzione Koei Tecmo possono fare riferimento al provato di Nioh 2 disponibile sulle pagine di Everyeye, recentemente redatto dal nostro Alessandro Bruni.