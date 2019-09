Nioh 2: una nuova boss fight mostrata in 10 minuti di gameplay in 4K

Proveniente dalla demo presentata da Koei-Tecmo e Team Ninja in occasione del Tokyo Game Show 2019, ecco emergere online una nuova sessione di gameplay tratta da Nioh 2, il secondo capitolo di uno dei souls-like più amati dagli appassionati di action game hardcore.

Pubblicato sul canale di PlayStation Access, il nuovo filmato di gioco, che come al solito potete gustarvi in cima alla notizia, ci consente di tornare ad immergerci nell'oscuro universo di Nioh 2, in attesa che i giocatori interessati possano prendere parte alla fase Open Beta che si terrà dall'1 al 10 novembre. Il gameplay qui riportato, disponibile anche in 4K, torna dunque a mostrarci le concitate fasi di combattimento, le sequenze esplorative, le novità legate all'utilizzo del potere degli Yokai e, immancabilmente, una delle numerose boss fight che sapranno mettere a dura prova anche i giocatori più abili. In questo caso, vediamo il nostro alter ego affrontare una possente creatura mostruosa armata di una tanto gigantesca quanto letale mannaia dentata.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Nioh 2 sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 nei primi mesi del 2020. Sembra che con questo sequel Team Ninja non si sia dato alcun limite in termini di difficoltà: solo il 5% dei giocatori che ci hanno provato è riuscito a completare la demo del TGS 2019.