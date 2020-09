Nioh 2: nuove immagini e data del DLC Oscurità nella Capitale

Il Team Ninja ha svelato i primi dettagli e la data di uscita di Oscurità nella Capitale, il secondo DLC del Season Pass di Nioh 2 che arriva a qualche mese di distanza dal precedente pacchetto di contenuti scaricabili, Il Discepolo di Tengu.

"Oscurità nella capitale include una storia inedita, boss incredibilmente letali, nuovi Yokai pronti a darvi filo da torcere e tante altre novità che riguardano gli Spiriti Guardiani, le abilità, i Ninjutsu, la Magia Onmyo e i Nuclei d’anima. E non finisce qui: in questo nuovo capitolo troverete anche set di armature nuovi di zecca e un’arma che farà felici tutti gli appassionati del corpo a corpo."

Oscurità nella Capitale sarà disponibile dal 15 ottobre come parte del Season Pass o venduto separatamente. Ricordiamo che Nioh 2 è disponibile unicamente su PlayStation 4 e PS4 PRO, in calce trovate le prime immagini di questo secondo DLC per il Soulslike di Koei Tecmo e del Team Ninja, restiamo in attesa di un trailer che ci permette di scoprire nuovi dettagli sulla storia.