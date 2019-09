Nioh 2: le nuove immagini di gameplay mostrano una splendida diavolessa del Regno Oscuro

Dopo averci mostrato un gameplay 4K con boss fight di Nioh 2, i ragazzi del Team Ninja ci propongono delle nuove immagini di gioco che ritraggono, tra le altre cose, una delle temibili Yokai che affronteremo nei panni dell'eroe del loro prossimo soulslike fantasy in esclusiva su PS4.

Senza nulla togliere al celebre daimyo Oda Nobunaga e alle immagini che lo immortalano per confermare il suo importante ruolo nella trama di Nioh 2, la protagonista indiscussa dei nuovi screen datici in pasto dagli autori nipponici non può che essere la conturbante diavolessa alla guida del Carro Fiammeggiante, il mezzo impiegato da questo essere demoniaco per trasportare le anime dei dannati nel Regno Oscuro.

La battaglia che ci terrà impegnati contro questa temibile Yokai sarà solo una delle innumerevoli sfide che affronteremo nei panni dell'eroe di Nioh 2, grazie alle quali potremo affinare le nostre abilità e acquisire poteri demoniaci sempre più letali con tentare di rendere un po' meno ripida la curva di apprendimento di questo progetto.

Il nuovo action ruolistico del Team Ninja, d'altronde, promette di offrire un tasso di sfida estremamente elevato e di mettere a dura prova gli appassionati di soulslike, se consideriamo che la recente demo TGS di Nioh 2 è stata portata a termine solo dal 5% dei giocatori che hanno potuto provarla tra gli stand della fiera giapponese.

Prima di lasciarvi alle immagini in calce alla notizia, vi ricordiamo che Nioh 2 è destinato ad approdare su PS4 nel corso dei primi mesi del 2020: chi ama questo genere di esperienze videoludiche, però, sarà felice di sapere che potrà partecipare alla fase di Open Beta di Nioh 2 che si terrà su PS4 dall'1 al 10 novembre.