Nioh 2: nuovi dettagli sul DLC Il Primo Samurai, previsto anche un update gratis

Nel corso di un lungo livestream, gli sviluppatori di Nioh 2 hanno svelato nuove informazioni su "Il Primo Samurai", terzo e ultimo DLC del gioco in uscita domani 17 dicembre.

Il Primo Samurai ha luogo dopo la storia del gioco principale, all'inizio del periodo Heian presso il Passo di Suzuka, dove il protagonista è chiamato ad affrontare ancora una volta il suo acerrimo nemico Otakemaru. Dalla trasmissione è emerso che il DLC introdurrà un ulteriore livello di difficoltà chiamato Dream of Nioh, nuovi Spiriti Guardiani, nuovi Yokai come Konaki-jiji e Itsumade, e contenuti endgame basati sulla modalità Abisso del primo Nioh.

Il Primo Samurai potrà essere acquistato singolarmente al prezzo di 9,99 euro, oppure scaricato senza alcun costo aggiuntivo dai possessori del Season Pass, che al prezzo di 24,99 ha già offerto i primi due DLC Il Discepolo di Tengu e L'Oscurità nella Capitale. Ad accompagnare il contenuto scaricabile domani 17 dicembre ci sarà un aggiornamento gratis per tutti i giocatori che introdurrò un nuovo Ninjustu, una nuova magia Omnyo e delle opzioni per la personalizzazione del personaggio.

Durante la presentazione il produttore Fumihiko Yasuda ha inoltre rivelato che, da quando è stato lanciato in esclusiva PlayStation 4, Nioh 2 ha venduto ben 1,2 milioni di copie in tutto il mondo. Ne approfittiamo per ricordarvi che il 5 febbraio 2021 il gioco debutterà su PC e PS5 con la Nioh 2 The Complete Edition, che includerà il gioco base e tutti i DLC. Su PlayStation 5 è stato confermato il supporto al 4K e ai 120fps.