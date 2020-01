Nioh 2: nuovi dettagli su modalità cooperativa e personalizzazione del personaggio

Secondo quanto segnalato dal giocatore, durante la diretta, sono stati confermati alcuni dettagli legati alla modalità cooperativa di Nioh 2 , che permetterà a tre giocatori di affrontare insieme il mondo di gioco. Per mantenere un livello di sfida adeguato, per l'occasione apparirà nella mappa un numero di nemici più elevato. In caso di sconfitta di uno dei tre combattenti, i due alleati non potranno riportarlo in vita. Una volta sconfitti degli avversari, ogni giocatore potrà ottenere la medesima ricompensa, senza il rischio di sottrarla ai compagni. Possibile inoltre per gli utenti accedere singolarmente ai santuari. Infine, è stata confermata la la presenza di alcune opzioni di personalizzazione dell'aspetto della versione Yokai del nostro alter-ego videoludico. In chiusura, segnaliamo che Team Ninja ha recentemente condiviso interessanti dettagli su trama ed ambientazione di Nioh 2 .

Also note that when playing co-op the each player will have their own item drops, so you don't have to worry about stealing others' loots pic.twitter.com/reELcE7OYD — 黒凧 BlackKite (@bk2128) January 27, 2020

Caution when playing co-op: If your co-op gauge runs out, dead players can no longer be revived pic.twitter.com/4s8roEV0Ky — 黒凧 BlackKite (@bk2128) January 27, 2020