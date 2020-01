Nioh 2: nuovo story trailer, confermati tre DLC post lancio

Come promesso nella giornata di ieri, è stato ora pubblicato un nuovo trailer di Nioh 2, incentrato questa volta sulla storia alla base del gioco del Team Ninja, in uscita a marzo su PlayStation 4.

Ambientato nel Giappone feudale del 1555, Nioh 2 presenta una trama legata a doppio filo con quella del predecessore, immergendo il giocatore in una nuova battaglia per salvaguardare l'onore della famiglia. Vi lasciamo alla visione del video che trovate in apertura, il filmato contiene spoiler, dunque se non volete anticipazioni vi invitiamo a non cliccare sul tasto Play.

Gli sviluppatori hanno inoltre colto l'occasione per annunciare il piano di pubblicazione dei DLC. Il Team Ninja pubblicherà tre grandi DLC che andranno ad espandere la storia focalizzandosi su personaggi ed eventi accaduti prima dell'inizio degli avvenimenti narrati in Nioh. In maniera simile a quanto accaduto con il primo episodio possiamo aspettarci anche nuove armi, abilità, personaggi e missioni.

Il Season Pass sarà presto disponibile per il preordine e sarà incluso nella Digital Deluxe Edition. Cooro che acquisteranno la Special Edition in formato fisico riceveranno invece il Season Pass, la custodia Steelbook e l'artbook The Art of Nioh 2. Nioh 2 è atteso per il 13 marzo 2020 su PlayStation 4 e PS4 PRO.