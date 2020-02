Nioh 2: il nuovo trailer presenta la demo disponibile dal 28 febbraio

Sony e Koei-Tecmo hanno pubblicato un nuovo trailer per introdurre la Final Demo di Nioh 2 disponibile per il download dal PlayStation Store da domani, venerdì 28 febbraio.

La versione di prova sarà giocabile dal 28 febbraio al primo marzo compreso, trascorso questo lasso di tempo l'accesso verrà bloccato e non sarà più possibile avviare la Final Demo. Questa versione dimostrativa non permetterà di importare i progressi nel gioco completo mentre il personaggio creato potrà essere trasferito, nessuna notizia riguardo la presenza di eventuali bonus sbloccabili in-game per coloro che hanno terminato la demo.

Si tratta di una buona occasione per provare con mano tre missioni dell'atteso Nioh 2, sequel di uno dei giochi più interessanti degli ultimi anni. Il primo Nioh ha venduto 2.75 milioni di copie, il secondo episodio si presenta come una delle esclusive PlayStation 4 più attese della prima metà del 2020, disponibile solo su PS4 dal 13 marzo.

Il Team Ninja ha svelato nelle scorse ore anche nuovi dettagli su DLC e supporto post lancio di Nioh 2 confermando il prossimo arrivo di tre grandi espansioni (incluse nel Season Pass) esattamente come accaduto per il predecessore.