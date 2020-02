Nioh 2, nuovo video gameplay: Team Ninja presenta il soulslike per PS4

Con la pubblicazione di Nioh 2 ormai prossima, i canali social di PlayStation ci offrono un'ulteriore occasione per dare uno sguardo alla produzione firmata da Team Ninja.

In seguito alla pubblicazione della nuovo trial dedicato al titolo, gli autori dell'esclusiva PlayStation 4 hanno scelto di confezionare un inedito video gameplay, volto a presentare ed approfondire alcune delle dinamiche di gioco. Con una durata di circa sette minuti, la sessione di gioco si dirama sullo sfondo del Monte Tenno, località attualmente a disposizione anche dei giocatori grazie alla Demo di Nioh 2, che resterà accessibile sino al prossimo 1 marzo.



Con audio esclusivamente in giapponese, il video è però accompagnato da provvidenziali sottotitoli in lingua inglese, in gradi di aiutare lo spettatore ad orientarsi nel gameplay. Come di consueto, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Ricordiamo che Nioh 2 è ambientato nel Giappone del 1555 e che si pone come prequel rispetto al primo capitolo della serie. Per superare le aree più complesse, i giocatori potranno contare su si una modalità cooperativa fino a tre giocatori. Il gioco debutterà su PlayStation 4 il prossimo 13 marzo: in attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Nioh 2, a cura del nostro Alessandro Bruni.